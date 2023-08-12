На Бердянском направлении продолжается эпопея с селом Урожайным, которое, скорее всего, российским оккупантам придется оставить в ближайшее время. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, передовые подразделения ВСУ сумели пересечь реку Мокрые Ялы со стороны Старомайорского и зайти в это село не только с севера, но и с запада.

"Дело в том, что ни 247-й десантно-штурмовой полк, который действует западнее, ни 37-я оперирующая восточнее омсбр противника не смогут никоим образом повлиять на ситуацию в районе с.Урожайное из-за то, что сами связаны необходимостью сдерживать давление передовых подразделений ВСУ на своих "чувствительных" участках", — пишет эксперт.

Константин Машовец подчеркнул, что ВСУ очень медленно, но уверенно приближаются к Старомлыновскому узлу обороны противника, расположенному на главной дирекции наступления, и одновременно смогли создать противнику достаточно серьезные проблемы на флангах этого направления - в районе с.Приютное и в районе с.Новодонецкое.

"Что-то трудно стало с "тузами", не говоря уже о "козыре", у россиян в Южной операционной зоне, а тут еще и на Таврийско-Крымском направлении украинцы начали шнырять достаточно активно в прибрежной зоне "того и гляди", еще какой-то ОПЕРАТИВНЫЙ плацдармчик на Днепре устроят. Очевидно, степень "напряжения канатов" растет и уже приближается к критической отметке", — добавил эксперт.

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