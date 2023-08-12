На Бахмутском направлении украинская сторона продолжает удерживать инициативу. Об этом рассказал командир подразделения Terra в составе 3 ЗШБр Николай Волохов в интервью Василию Голованову.

"Продолжаем двигаться вперед, по крайней мере, на том участке, где нахожусь именно я. Эту динамику мы уже поддерживаем определенное время. Враг пытается что-то с этим сделать, пытается подтягивать резервы. Например, вчера у нас такой был очень эффективный день на секторе, по крайней мере, с того, что я видел подтвержденное видео, уничтожили четыре танка, три из которых Т-90.

Подтягивают они новую технику, потому что не могут при тех силах, которые у них были до этого, удерживать позиции и пытаются таким образом замедлить как-то наше продвижение. Посмотрим, что у них получится. По состоянию на вчерашний день получалось у них плохо, по состоянию на сегодняшнее утро — тоже плохо. Увидим, что будет", - заявил военнослужащий.

Николай Волохов также отметил, что после ухода вагнеровцев ситуация в районе Бахмута несколько изменилась, и теперь наш враг там – кадыровское подразделение "Ахмат".

"Здесь у нас "Ахмат" теперь наш новый враг приехал, что-то пытаются. Но, знаете, я вам скажу такую мысль, которую я несу через эту войну: безразлично, кто там. Кого мы еще не видели? Кадыровцев видели, вагнеров видели, спецназ российкий видели еще в Киеве, тоже у них там вертолетные десанты, ничего не получилось, морскую пехоту видели, десантников видели. Всех уже видели, и, в принципе, сказать, что вот что-то такое сейчас, какой-то резерв, который на удивит, такого ничего не будет", - добавил военный.

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