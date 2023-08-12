Среди пострадавших в результате очередного удара оказались полицейские, один из них погиб.

Утром в субботу, 12 августа, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

В результате этой атаки погиб правоохранитель — 31-летний капитан полиции. Еще 12 человек ранены, среди которых четверо сотрудников полиции.

Сейчас врачи и парамедики борются за жизнь раненых. По предварительным данным, несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

В Запорожской ОВА рассказали, что за минувшие сутки враг нанес 67 ударов по 28 населенным пунктам области. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов, сельскохозяйственной техники и объектов инфраструктуры. К счастью, информация о пострадавших не поступала.

Тем временем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 12 августа около 5:10 враг обстрелял пгт Купянск-Узловой. Поврежден жилой дом, погибла 73-летняя женщина. На месте работают экстренные службы.

Кроме того, за прошедшие сутки под вражеским огнем были Купянск, Петропавловка, Ветеринарное, Стрелеча, Гатище, Волчанские Хутора, Шейковка, Чернещина и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Херсонской области за сутки оккупанты совершили 39 обстрелов (выпустили 159 снарядов), в том числе три артиллерийских обстрела Херсона. Один человек погиб, 10 получили ранения.

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