Наступление российских оккупантов на Купянском направлении, похоже, пошло не по плану, как и попытка наступать на Лиманском направлении чуть ранее.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что сегодня уже становится очевидно, что именно наступление на Лиманском направлении было главным, а Купянское - вспомогательным.

"Очевидно, что 5 суток назад противник активно приступил к перераспределению своих сил и средств между ГВ "Запад" и ГВ "Центр" (главными исполнителями этого плана), смысл которого, судя по всему, заключается в изменении статусов обеих группировок войск. Вероятно, теперь главные усилия противника будут сконцентрированы именно на Купянском направлении, а не на Лимане", — пишет эксперт.

По его словам, на Купянском направлении противник постепенно стягивает в полосу группировки войск "Запад" дополнительные силы и средства, а также активизируется на ряде направлений и участков.

"То есть, очевидно, что противник явно решил "сместить акценты" с Лимана на Купянск... Но и здесь, "... аля-улю, гони гусей..." у него не получается. Похоже, что месье дженералю герасимову снова придется лично тащить задницу на фронт, на этот раз в полосу ГВ "Запад", и снова раздавать трендюлей личному составу... Иначе весь его гениальный план внезапного для ВСУ "выхода на р.Оскол" накроется жестяным изделием", — добавил Константин Машовец.

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