Российские оккупанты начали активное развертывание второго оперативного эшелона войск в полосе обороны своей группировки войск "Днепр", задействовав для этого стратегические резервы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", полковник запаса ВСУ Константин Машовец считает, что такое решение высшего военного командования рф является вынужденным.

Эксперт объяснил, что стратегические резервы пускают в бой только в двух случаях - когда готовят широкомасштабное наступление, или когда это приходится делать по крайней необходимости.

"Очевидно, что наступать в Южной операционной зоне, тем более на Херсонском направлении, куда противник сейчас перебрасывает "свежую" мотострелковую дивизию из состава своих стратегических резервов, он явно не может... Поэтому понятно, что это происходит в рамках усиления именно оборонных возможностей ГВ "Днепр"", — пишет Константин Машовец.

Военный обозреватель отметил, что здесь встает вопрос – почему резервы решили использовать именно там и именно сейчас, почему их не отправляют, под Токмак или на Бердянское направление, где идет украинское наступление. Все потому, что российское командование испугалось последних событий на Крымско - Таврийском направлении, где противнику никак не удается "купировать" целый ряд тактических плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра.

"Поэтому, очевидно, что именно для того, чтобы не допустить "расширения\соединения" наших плацдармов, и прибывают в состав ГВ "Днепр" эти резервы... Расширение плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра по направлению на Армянск, ну-у-у очень "чувствительная" для противника неприятность", — добавил эксперт.

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