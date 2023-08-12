Российское командование приступило к перемещению частей и подразделений из состава "новосформированных" соединений и объединений в Южную операционную зону.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец объяснил, что речь идет, скорее всего, о стратегических резервах противника, а именно об общевойсковых армиях Центрального и Южного военных округов с РФ, которые противник сформировал в рамках заявленного им увеличения численности своих вооруженных сил.

Так, по его словам, в полосе обороны группировки войск "Днепр", начиная с 9 августа, происходит оперативное развертывание частей 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии (ОВА). Ее 26-й мотострелковый полк (мсп) закончил перемещение в район с.Новая Маячка, а еще раньше - 28-й мсп этой же дивизии сосредоточился по рубежу с.Костогрызово - с.Раденск.

Константин Машовец отметил, что 24-й мотострелковый полк, 17-й танковый полк и 81-й самоходно-артиллерийский полк этой дивизии еще находятся в процессе перемещения, вероятно, на территории Крыма, или выгружается там.

"Становится понятно, что противник достаточно активно начал развертывание второго оперативного эшелона войск в полосе обороны своей ГВ "Днепр"... Причем задействовал для этого само соединение из состава стратегического резерва", — подчеркнул военный обозреватель.

Последние новости Украины:

Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.