У россиян просто нет другого варианта, кроме как пытаться продвигаться на Луганском направлении.

На других направлениях оккупанты не могут наступать по разным причинам, основные из которых географические, поэтому, чтобы связать резервы ВСУ и не дать им прорваться на Юге, россияне и выбрали Купянское (Луганское) направление.

Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Питеру Залмаеву.

"Только за счёт того что короткое плечо поставки, там рядом российская территория, граница практически рядом, основной военный хаб Валуйки, из которого за несколько десятков минут уже можно попасть на Купянское направление, и количество войск и техники, которые там были сосредоточены как раз для этих задач", — заявил эксперт.

По его словам, россияне всё это пытаются использовать, чтобы выполнить две задачи: выдернуть и связать наши резервы, а также, может быть, выдавить наши войска за Северский Донец и Оскол и занять лучшую оборонительную позицию.

"Но это им надо взять для этого и Лиман, то есть очень широкая, широкомасштабная задача, которую они не точно не выполнят. Хоть у них там больше 100 тысяч войск, управление напрочь отсутствует, которое может выполнять такие широкомасштабные задачи. Сборная солянка всех сил и средств, которые только есть, но это то количество, которое в качество точно не перейдёт.

И очень плохая поверхность для широкомасштабных наступательных действий, четыре реки: Оскол, Северский Донец, Жеребец и Красная. Вот в междуречье они пытаются как-то выполнить боевые действия. Ну, нереально практически", — добавил Роман Свитан.

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