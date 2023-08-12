Начало обстрелов и усиления давления ожидалось давно, поскольку для оккупантов это приоритетное направление.

Основной акцент российских оккупантов приходится на направление Купянска в Харьковской области, где сосредоточена их масштабная военная сила. Появились сообщения также об эвакуации населенения. Военный эксперт Роман Свитан поделился в эфире о ситуации на фронте за последние сутки.

«Подстилающая поверхность под Купянском не дает проводить широкомасштабные операции. Реки, леса и озера этому препятствуют. В междуречье они пытаются проводить широкомасштабные наступательные действия, но нигде они не могли организовать в полной мере наступление, так как местность не дает развернуться.

Да, опасность есть, началось там жесткое движение, работает артиллерия. И это является причиной эвакуации населения – усиления обстрелов. Начало обстрелов и усиления давления ожидалось давно, возможно эвакуацию следовало провести раньше. Они хотят, чтобы мы сюда перебросили резервы, на Купянском направлении они будут работать до осенних дождей» - делится эксперт.

Западные СМИ пишут, что у ВСУ осталось несколько недель, как начнутся осенние дожди и контрнаступление придется остановить. Военный эксперт Роман Свитан считает, что времени есть немного больше – несколько месяцев, а значит ВСУ могут выполнить больше задач.

По его словам, примерно до средины октября ВСУ еще смогут проводить наступательные действия.

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