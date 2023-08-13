На данный момент у ВСУ есть стратегическая инициатива на всех участках фронта.

Ситуация на Луганском фронте, вблизи Купянска, где российские оккупанты сосредоточили значительную военную группировку, остается сложной. При этом украинской армии удастся отразить нападение россиян и сохранить оборонительную позицию. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

По словам эксперта, оборонительная линия, созданная на Луганском фронте, была спланирована с учетом возможного движения российских войск. Глубокие прорывы оккупантам сложно будет осуществить без дополнительного усиления. Однако возможность успешного наступления существует, если российские силы перераспределятся с других направлений, таких как Запорожское и Херсонское.

На данный момент у ВСУ есть стратегическая инициатива на всех участках фронта. Украинская армия проводит активные наступательные операции на Юге, что привлекает внимание значительной группировки оккупантов на Луганском направлении.

«Удерживать войска российские на Луганском направлении нам выгодно, так как связали больше 100 тысяч войск – это треть всей российской группировки на участке около сотни километров» - делится эксперт.

Эксперт заключает, что в настоящее время стратегическая инициатива у ВСУ, и дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решений, которые российские силы примут относительно Южного направления.

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