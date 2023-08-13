Задача оккупантов на Луганском направлении — связать наши стратегические резервы, но пока получается наоборот, мы их связываем. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью Питеру Залмаеву.

"Тактические подразделения, которые там находятся, максимум используют оперативные резервы и не более того. Мы их связали, больше 100 тысяч человек вступило в бой, и вот они из этого боя уже не выйдут, а потому мы их держим на Луганском направлении, но в режиме активной обороны, то есть понимая, что они будут постоянно наступать. У нас задача их уничтожать в максимальном количестве", — заявил эксперт.

По его словам, как раз за счёт наступательных действий противника ВСУ могут их успешно уничтожать, в чем хорошо помагают кассетные боеприпасы.

"Россияне в наступлении выходят из оборонных позиций и, естественно, движутся по полям, по открытой местности, и на легкой броне либо в движении, в пешем строю — то есть и там, и там хорошо себя показали кассетники.

Есть информация, что нам уже и турки начинают передавать кассетные боеприпасы 155 мм, а значит, мы их можем в принципе использовать и в широком диапазоне поставок. То есть, я думаю, сейчас страны Европы и там, где есть эти кассетники, нам их начнут передавать, и уменьшится у нас недостаток снарядов", — добавил Роман Свитан.

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