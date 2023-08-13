Оккупанты потеряли преимущество под Бахмутом после активного наступления. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан в интервью.

«Они попытались создать огневой кулак, как планировали, чтобы отбить обратно позиции в районе Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки, южнее Бахмута. И вот этот период они практически наступали целую неделю, постоянные атаки были, мы перешли в оборону. Поэтому не было никаких сообщений о нашем продвижении. Это была неделя наступления россиян, она закончилась.

Боевой накал спал, будут переформатироваться, искать решения для дальнейших действий. А мы двинулись обратно на россиян, продвинулись на Курдюмовку, южнее Клещеевки и севернее Бахмута в районе Берховки. Наступаем малыми силами и малыми группами, началось выдавливание по сто метров, но движемся также в сторону Горловки» - поделился эксперт.

Эксперт добавил, задача оккупантов на Луганском направлении — связать наши стратегические резервы, но пока получается наоборот, мы их связываем.

Тактические подразделения, которые там находятся, максимум используют оперативные резервы и не более того. Мы их связали, больше 100 тысяч человек вступило в бой, и вот они из этого боя уже не выйдут, а потому мы их держим на Луганском направлении, но в режиме активной обороны.

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