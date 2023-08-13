Для командования российских оккупационных войск наступил критический момент - на Юге вводятся в действие стратегические резервы.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что это говорит о том, что оборона противника в направлении Лимана, Боровой и Купянска трещит по швам, и выход здесь - снижение давления.

"Снизить давление, по замыслу командования РОВ, возможно посредством рассредоточения ресурса СОУ с юга на северо-восток, в противном случае, стратегического резерва, в лучшем случае, хватит до середины сентября. Поэтому, после потери инициативы на Лиман и Боровую, Купянск будут упорно продавливать", — пишет эксперт.

Но военный обозреватель указал на важный нюанс в этом замысле противника с оттягиванием ресурса и снижением давления.

"На Юге по-прежнему действуют не основные ударные группы, предназначенные для прорыва основной линии обороны, а подразделения ограниченного функционала. Вывод напрашивается сам собою", — добавил Александр Коваленко.

Ранее Александр Коваленко сделал обзор по применению оккупантами барражирующих боеприпасов "Ланцет" в июле и начале августа. По его словам, можно говорить о среднем значении поставок "Ланцет" в месяц от 150 до 200. Речь не идет ни о каких тысячах.

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