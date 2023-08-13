Есть два важныхфактора, которые влияют на боевые действия гораздо сильнее, чем наступление зимы.

На самом деле нет разницы, когда вооруженным силам проводить наступление — летом или зимой. Об этом рассказал военный эксперт и офицер ВСУ Арти Грин в интервью ведущей Анастасии Норициной.

"В период жары, когда за бортом 40 градусов, то внутри боевой машины ещё больше, если боец несёт на себе 30 кг БК, вооружения и защиты — это тоже сложности. Я не знаю, что сложнее — зима или лето. Вот распутица сложнее, она сильно снижает мобильность войск, особенно в высокомобильной фазе. Но у нас сейчас другая фаза, у нас идет ликвидация боевого потенциала противника, для нас критичнее другие процессы", — заявил эксперт.

Арти Грин указал на два погодных фактора, которые сильно влияют на нашу способность уничтожать противника.

"Высокий ветер — и у нас часть наших разведывательных дронов не могут летать, если ветер сильнее какого-то порога, соответственно, если вы будете сопоставлять количество потерь противника в день и скорость ветра, вы найдете там прямую зависимость, то есть в ветреные дни мы, к сожалению, уничтожаем меньше, потому что такой погодный фактор влияет на самом деле больше.

Или там низкая облачность, что могут работать только те глаза, которые работают под облаками, соответственно в тылу, в глубине обороны противника нам сложнее находиться и корректировать огонь. Вот эти факторы важнее", — объяснил Арти Грин.

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