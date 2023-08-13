Есть много прогнозов на тему окончания войны, но точного ответа никто не знает.

Вопрос окончания войны беспокоит всех украинцев, а эксперты и даже военные пытаются делать прогнозы о сроках завершения боевых действий, однако, все это не имеет смысла, потому что точного ответа никто не даст. Тем не менее, скоро интенсивность боевых действий может пойти на спад по ряду объективных причин.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный и политический эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, воевать в очень высоких темпах продолжительное время невозможно, причем не только нашим Вооруженным силам, но и вражеским.

"Потому что обессиливаются силы, объективно. И вести наступательные действия, как кто-то там себе представляет, что контрнаступление может продолжаться в одном темпе полгода, семь месяцев, восемь месяцев, год, нет. Поэтому я думаю, что мы все равно дойдем до какой-то такой паузы, которая может перейти в позиционную фазу войны с оживлением в будущем", - говорит Александр Мусиенко.

Эксперт призывает людей, не очень доверять прогнозам, которые обещают скорое окончание войны. По его словам, сейчас ни у кого нет ответа на вопрос, когда закончится война. Также эксперт отмечает, что поддавать войну прогнозам очень сложно.

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