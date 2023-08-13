Политический эксперт Рамиз Юнус прокомментировал, наступил ли решающий момент в войне. Об этом специалист поделился в интервью на "Фабрике новостей".

"Приближаемся, то есть, она еще даже не началась, она может начаться в сентябре, если так сложатся обстоятельства. Но то что уже приближаемся - это да. Но это может тянутся и месяц и два и даже три, поэтому нужно понимать, насколько высоки ставки", - рассказал эксперт.

И в этот момент будет поступать много непроверенной информации с обеих сторон и очень нужно в этом будет ориентироваться и обходить спекуляции. Все потому, что на карту поставлено будущее двух стран. Украина борется за свою государственность и идентичность, а Россия за сохранение режима.

Специалист добавил, что при этом нужно понимать, что США хотят сделать поражение для России мягким. Америка хочет сохранить центральную власть в России, при этом неважно - кто будет в кресле президента.

Все из-за того, что РФ не должна ослабнуть настолько, чтобы стать сателлитом Китая, ведь это усилит конкурента Америки. США не хотят неконтролируемую Россию с анархией и без власти, когда страна может снова разрушиться.

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