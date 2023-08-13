Вооруженным силам Украины удалось относительно "малой кровью" прорвать первую линию обороны оккупантов, и заставить их перебрасывать десантуру из Херсона на Запорожское направление. Это одном из главных достижений украинской армии за последние два месяца.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.

По его словам, даже не то, что мы прорвали первую линию обороны противника, является главным достижение, а то, что по сравнению с россиянами, для нас это обошлось "малой кровью", хоть и не без потерь.

"На самом деле не малой кровью, но вдвое-втрое меньше, чем за это время потеряли они. И наша задача на второй линии не просто взять и где-то механически ее прорвать. Наша задача сделать так, чтобы у них не осталось резервов закрывать дыры в той линии обороны", - говорит Евгений Дикий.

Как отмечет военный эксперт, судя по тому, что оккупанты уже забирают десантников из Херсона, где тоже на самом деле для них угрожающая ситуация, и перебрасывают их на Запорожское направление, значит, у них есть дефицит живой силы.

"Они уже забирают десантников из Херсона, где потенциально мы можем высадиться на Левый берег, захватить плацдарм и продвигаться. Если они уже оттуда эту десантуру забирают, это значит, что на самой линии Суровикина уже сильный дефицит людей", - говорит Евгений Дикий.

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