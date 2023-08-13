ВСУ придвинулись к последнему рубежу россиян, который открывает возможность продвигаться не только к Угледару.

Продвижение ВСУ идет с нескольких участков фронта, что поможет занять ключевую точку перед движением в сторону Мариуполя.

Военный аналитик Роман Свитан, полковник запаса Вооруженных Сил Украины, представил новый обзор военной обстановки за последние сутки. Также он оценил текущее положение вблизи населенного пункта Работино.

«В районе Работино и Урожайного движемся. На окраинах Работино ВСУ действительно находятся, сюда будут перебрасывать силы оккупанты, поэтому далее движение будет не быстрым. Они готовят целую солянку, приходится «пломбировать» разрывы и движения. Наши бойцы подходят к тем числам в км, которые возможны для наших войск на дальнейший прорыв.

На юго-восточной стороне Старомайорского, ближе к Урожайному движемся. Есть оперативный контроль, будет открыто направление на Стармлыновку. Это последний рубеж россиян, работа будет тяжелая, ведь этот участок откроет возможность работать по Угледару. Этот выступ будет использован для движения» - делится эксперт.

Кроме того, эксперт указал на неожиданные факторы, которые затрудняют продвижение российских войск на Луганском направлении. Он отметил наличие проблем в управлении операцией и сложности, связанные с местным рельефом. Этот рельеф создает препятствия для наступления.

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