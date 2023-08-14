Под Урожайным непосредственно произошел танковый бой, причем танковое противостояние в этой войне является большой редкостью. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан рассказал об этом редком военном "явлении", почему столкнулись наши силы подобным образом.

«Это действительно редкость, танки в основном не выходят на прямой контакт друг другу. Обычно они не успевают этого сделать, ведь до прихода танковых групп на позиции, их стараются уничтожить из засад или артиллерией, либо силами авиации. Очень редко происходят именно танковые бои.

Ну вот здесь, из-за того, что россияне за Урожайное держатся зубами, держались по крайней мере. Но удержать его было невозможно, мы обошли его с трёх сторон и россиянам просто ничего было делать, кроме как уходить. Тем более там очень плотная артиллерийская завеса наша была, она отработала там эпично. Они еще долго будут отходить после этого. А держались они за Урожайное, потому что это ключ к северо-восточной части Времьевского выступа» - делится эксперт.

На данный момент у ВСУ есть стратегическая инициатива на всех участках фронта. Украинская армия проводит активные наступательные операции на Юге, что привлекает внимание значительной группировки оккупантов на Луганском направлении.

По словам эксперта, оборонительная линия, созданная на Луганском фронте, была спланирована с учетом возможного движения российских войск.

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