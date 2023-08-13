При получении ранений на фронте украинским военным положены выплаты, однако, чтобы получить их ветеранам приходится пройти девять кругов ада. И все начинается с прохождения военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом в ютуб-эфире "ВІДДУШІВДУШУ" рассказал доброволец и ветеран АЗОВА – Дед Шиноби.

По словам военного, он проходил эту процедуру в 2017 году, однако, по рассказам его побратимов, и сейчас ситуация не сильно поменялась. Ветеранов вынуждают собирать разные справки,унижают и требуют взятки. Как говорит Дед Шиноби, система ВВК – это место, где сидят совковые врачи, где сплошная бюрократия и унижения.

"Они тупо мурыжат военных этими очередями – неделями, месяцами, это нереально. Когда у тебя с психикой все хорошо, то начинает бесить. А когда ты немного на ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство, - ред.), немного с головушкой проблемы, тогда это может привести к очень плохим ситуациям, так сказать. Я могу сказать на своем примере, это было в 2017 году. Вот это тупая совковая система, это бюрократия – там и там нужна справочка, туда, сюда, третье, десятое. И коррупционная система в этом замешана тоже", - говорит ветеран.

По его словам, глава ВЛК начал морочить голову за одну из справок и намекал на взятку в размере 15% от суммы выплаты за ранение. Как рассказал Дед Шиноби, после всеу унижений он не стал продолжать проходить комиссию. В конце концов, выплаты за ранение военный не получил. Он привел примеры украинских защитников, которые без рук, без ног не могут получить эти выплаты даже спустя год после ранений.

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