В Черкасской области в воскресенье, 13 августа, произошла авария со смертельным исходом.

В Золотоношском районе Черкасской области в ДТП погибли три человека. О трагедии сообщили в пресс-службе ГСЧС.

13 августа у села Деньги, на автодороге "Золотоноша - Черкассы - Смела - Умань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

Дежурный караул 8-й государственной пожарно-спасательной части деблокировал тела двух погибших и одного травмированного человека, которого, к сожалению, тоже не удалось спасти. Пострадавший скончался в скорой.

В настоящее время движение по дороге усложнено и регулируется работниками полиции.

Накануне пресс-служба полиции Киевской области сообщала о масштабной аварии с тремя автомобилями и пешеходом на Житомирской трассе, в результате которой пострадали двое детей и женщина. ДТП произошло на участке трассы возле села Гуровщина.

Как предварительно установили правоохранители, 50-летний водитель ВАЗ применил экстренное торможение, чтобы пропустить пешехода на зебре. Водитель следующего автомобиля «Honda» повернул направо и избежал столкновения. А водитель третьей машины, Volkswagen, не успел сориентироваться и ударил ВАЗ.

Сообщается, что в результате столкновения пострадали 74-летняя пассажирка ВАЗ, а также двое детей, находившихся в Volkswagen — 2 и 8 лет.

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