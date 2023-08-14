После атак дронов на Москву и другую российскую территорию, в РФ могут принять решение о то, чтобы забрать с фронта некоторое оружие.

Атаки дронов на Москву, которые активизировались в последнее время, имеют две цели –стратегическую и тактическую.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал военный эксперт Виктор Ягун.

По его словам, стратегическая цель подобных атак заключается в том, чтобы показать противнику, что у украинских Сил обороны есть такие средства для поражения целей на территории России.

"Это стратегическая цель и она больше такая, психологично-информационная. Но есть и тактическая цель у наших сил сопротивления. Это попытка оттянуть часть средств ПВО противника для защиты их городов и каких-то объектов их критической инфраструктуры, центров ВПК и так далее. Насколько они среагируют – это вопрос такой более конверсионный, потому что они пока не очень реагируют на эту угрозу. Если бы это происходило где-то на Рублевке, наверное, они бы точно там что-то ы поставили", - говорит Виктор Ягун.

Как отмечает эксперт, была даже информация о том, что после некоторых атак дронов российские элиты говорили о том, чтобы скинуться и купить средство ПВО, чтобы установить его на Рублевке, где живут их семьи.

Как считает Виктор Ягун, есть вероятность того, что РФ заберет с фронта именно системы противовоздушной обороны, что облегчит удары наших сил по объектам россиян в зоне боевых действий.

"Если нам удастся оттянуть часть средств ПВО с фронта, это уже большой плюс для наших сил сопротивления", - говорит эксперт.

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