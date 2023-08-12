В последние недели в российской столице и рядом с ней участились атаки дронов. Повреждения получили некоторые военные объекты, но больше всего это делается именно с целью психологического давления на россиян.
Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Виктор Ягун.
По его словам, украинские органы власти и военное руководство официально не берут на себя ответственность за эти атаки, а в украинской разведке говорят, что это "кара Божья". Однако, скорее всего, в этих атаках прослеживается украинский след, и это абсолютно справедливо.
"Я не знаю, понимает ли народ. Здесь стоит вопрос очень простой на самом деле – мы не можем дать сейчас адекватный ответ. Ну, вот нет у нас таких возможностей на данном. Но вместе с тем то, что мы сейчас делаем, я так понимаю, мы же не берем за это ответственность, имею в виду официальные органы, а так будем говорить условно, Украина, она все что может делать – просто такими точечными ударами поднимает напряжение в России. Психологически дает понимать рядовому гражданину, что возмездие все ближе и ближе. Поэтому все начинается с малого", - говорит Виктор Ягун.
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Также военный эксперт отметил, что в последнее время, особенно с полномасштабным вторжением, Украина сделала наверняка наибольший рывок в изготовлении дронов.
"Они всегда были – дроны и малая авиация была, это была фишка Украины, даже до 2014-го года. То количество существовавших заводов в Украине с малой авиацией, и кстати сертифицированных, которые производилась на экспорт в Европу и в США, оно было необычайным. Другое дело нам гораздо легче сейчас в каком плане – не в плане того, что нам там все помогают, а в плане того, что есть возможность проверять эти дроны и эту технику непосредственно в войсках, делать корректировку и выходить действительно на очень качественную продукцию", - говорит Ягун.
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