Как только Вооруженные силы Украины начали продвижение на южном участке фронта, российские войска задумали хитрую операцию, чтобы оттянуть наши резервы на другой участок фронта.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Евгений Дикий.
По его словам, как для нас, так и для россиян приоритетным является южный участок фронта – Запорожское и Херсонское направление.
"Оккупантам без разницы, мы пройдем сквозь линию Суровикина или мы зайдем на Херсонщину с Левого берега, потому что в любом случае, это означает, что наши будут Бердянск и Мелитополь, и что мы отрезаем Крым. То есть это именно один театр боевых действий, вот этот южный. И он для них конечно является ключевым, как и для нас", - говорит Евгений Дикий.
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По его словам, в сложившейся ситуации, самое умное, что сделали оккупанты, они пытаются оттащить наши резервы в сторону Слобожанщины, вот это Купянское направление.
"Это их очень серьезная попытка оттянуть наши резервы. Вот им очень важно, чтобы мы забрали людей с юга. Им безразлично, где мы будем воевать, лишь бы не усиливали вот это давление на линии Суровикина. И они нашли действительно достаточно грамотное решение, то есть это единственный способ оттянуть достаточно большие наши резервы – создать какую-то реальную серьезную угрозу прорыва на другом участке фронта. И единственным таким участком фронта стала Слобожанщина, линия Сватово-Кременная", - подытожил Евгений Дикий.
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