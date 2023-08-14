Летняя кампания украинского контрнаступления может закончится уже в сентябре-октябре, так как к тому времени начнет портится погода и войска не смогут нормальной передвигаться.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, в западной прессе уже начали обсуждать, когда дедлайн украинского контрнаступления. Однако, как отмечает эксперт, видение в информационном поле оно совсем другое чем видение, украинского Генштаба и тем более видение генерала Залужного.

"Давайте мы допустим посмотрим на всякие дедлайны, о которых реально можно говорить, так как мы завязаны все-таки на погоду. Уже нет зимних компаний только летняя компания, это 5 месяцев – май, июнь, июль, август, сентябрь. Все. С октября включаются дожди, а заканчиваются осенние дожди в апреле. Ну вот примерно так. То есть здесь уже такой механизм у нас погодный запускается", - говорит Роман Свитан.

Он также отметил, что на украинское наступление сильно влияет отсутствие авиации, потому что так украинским войскам приходится двигаться по земле, пока она сухая. Другое дело будет, если все же поставят нам самолеты.

"Пока у нас не будет самолетов с достаточным количеством ракет, мы можем двигаться только по земле. А по земле двигаться можно будет только до реальных осенних дождей. Поэтому дедлайн у нас реально есть – до первых мощных дождей осенних, когда они начнутся, движение застопорится по земле. Опять, пока не подойдут самолеты, пока не подойдут в достаточном количестве ATACMS", - говорит эксперт.

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