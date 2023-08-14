Вооруженные силы Украины продолжают движение в южном направлении, интересные события развиваются вокруг Роботино и Урожайного. Однако, есть еще одно перспективное направление на южном фронте – это из Пятихаток на Васильевку.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, ВСУ продолжают движение на южном фронте, в частности, уже прорвали полосу обеспечения Роботино-Вербовое, там есть некоторые успехи.

"Мы находимся фактически у второй линии обороны, расширяется там плацдарм, есть соответствующие успехи и вокруг самого Роботино. Ну хотя опять же, никто его в лобы штурмовать не собирается. Для нас главное это плацдармы, высоты и так далее т.е. Для нас ключевое место занимаются не столько населенные пункты, сколько те локации, которые предоставляют нам другое преимущество – географическое", - говорит Александр Коваленко.

По словам эксперта, сейчас в направлении Старомлиновки также происходят очень интересные события, а что касается Урожайного, то пока что не было каких-то официальных сообщений.

"А в общем-то, там также мы видим, что по флангам расширяется плацдарм. И, безусловно, это действительно два основные направления. Хотя есть еще одно очень интересное – это направление из Пятихаток на Васильевку. Там ну не много внимания уделяется именно этой локации, но она также имеет соответствующую перспективу. Но пока, как говорится, она не выстрелила, но это пока", - подытожил Коваленко.

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