Так, стало известно о смерти спасателя, получившего тяжелые ранения во время повторного обстрела, пишет Politeka.net.

Еще одной жертвой окупантов стал начальник 9 Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник службы гражданской защиты Виталий Конц.

В ГСЧС сообщили, что врачи отчаянно боролись за жизнь Виталия, но его сердце остановилось навсегда.

«Нет слов, чтобы передать ими всю горечь потери. Искренние соболезнования родным! Светлая память Герою!», - говорится в сообщении.

Украинцы, ошеломленные еще одной потерей, также выражают соболезнования родным и коллегам спасателя:

«Светлая Вечная память Герою… сочувствие…горе и слезы», «Светлая память Герою…», «Земля пухом и вечная память. Покойся с миром, Виталий. Смерть забирает лучших».

В рядах ГСЧС Виталий Конц был с 1996 года. За свои заслуги у него были многочисленные государственные награды. Виталий Конц был родом из села Оринин Хмельницкой области.

Прощание с полковником службы гражданской защиты состоится 14 августа в городе Днепр.

Траурная церемония начнется в 10:30 в Днепровском национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре им. Т.Г. Шевченко.

Таким образом, число погибших в результате ракетных ударов России по Покровску возросло до 10, более 80 человек получили ранения, среди них двое детей.

Напомним, 7 августа российские военные обстреляли город ракетами "Искандер". Попали в гостиницу и многоэтажки в центре города.

Под второй удар попали спасатели, полицейские и другие люди, бросившиеся помогать пострадавшим после первого.

«Спасатели кричали очень сильно, наверное, гибли. Люди пытались выпрыгнуть с 5 этажа» , – рассказывали очевидцы трагедии в Покровске.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне устроят второй Бахмут.