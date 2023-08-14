Как сообщают спасатели, вражеская атака произошла около двух часов ночи.
В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены два дома и в соседних вылетели окна и стекла.
«В результате ударов спасены три человека, к сожалению, двое погибли», - сообщили спасатели.
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Чрезвычайники проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.
Добавил, что ночью враг также атаковал Херсонщину. К сожалению, есть раненые.
«Из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди. Около 2:00 армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города», - сообщили в Херсонской ОГА.
На данный момент известно, что двое мужчин, 48 и 44 лет, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести.
Всех госпитализировали в больницы.
Также напомним, что минувшей ночью российские оккупанты ударили по Одессе.
Целью российской ночной атаки был центр города.
Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" отметила, что из-за этого ракеты приходилось сбивать над жилыми кварталами.
"Целью был непосредственно центр Одессы. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами. А это значит, что именно туда враг и направлял их", - сообщила Наталья Гуменюк.
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