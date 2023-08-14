Как сообщают спасатели, вражеская атака произошла около двух часов ночи.

В результате обстрела на территориях двух домовладений полностью разрушены два жилых дома, повреждены два дома и в соседних вылетели окна и стекла.

«В результате ударов спасены три человека, к сожалению, двое погибли», - сообщили спасатели.

ракетный удар по Запорожской области

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Чрезвычайники проводили поисково-спасательные работы на местах ударов и извлекали из-под завалов пострадавших.

Добавил, что ночью враг также атаковал Херсонщину. К сожалению, есть раненые.

«Из-за ночных российских обстрелов Херсона пострадали мирные люди. Около 2:00 армия РФ в очередной раз ударила по жилым кварталам города», - сообщили в Херсонской ОГА.

На данный момент известно, что двое мужчин, 48 и 44 лет, получили тяжелые ранения, у 85-летней женщины травмы средней степени тяжести.

Всех госпитализировали в больницы.

Также напомним, что минувшей ночью российские оккупанты ударили по Одессе.

Целью российской ночной атаки был центр города.

Руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" отметила, что из-за этого ракеты приходилось сбивать над жилыми кварталами.

"Целью был непосредственно центр Одессы. Ракеты приходилось сбивать прямо над городом, над жилыми кварталами. А это значит, что именно туда враг и направлял их", - сообщила Наталья Гуменюк.

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