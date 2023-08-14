Авиакатастрофа произошла во время авиашоу в США, пишет Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и паблики.

Истребитель рухнул в штате Мичиган в районе жилых домов.

Местные СМИ уточняют, что МиГ-23 разбился на парковке жилого комплекса в г. Бельвилл.

Чудом обошлось без жертв и пострадавших на земле. Более того, пилот и второй член экипажа также выжили – они катапультировались.

В результате катастрофы повреждено несколько авто.

МиГ-23 — советский многоцелевой истребитель. При этом некоторые эксперты считают, что возможно, это худший истребитель в истории боевой авиации.

Список неудач МиГ-23 был настолько впечатляющим и последовательным, что этот самолет заслужил сомнительную честь быть снятым с вооружения раньше, чем его предшественник МиГ-21.

Большинство заказчиков МиГ-23 из Варшавского блока также нашли более удачные альтернативы за предыдущие десятилетия. Крупнейшими операторами оставшихся МиГ-23 остаются Сирия и Северная Корея.

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