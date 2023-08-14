Як повідомляють рятувальники, ворожа атака відбулася близько другої години ночі.

Внаслідок обстрілу на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено два будинки та у сусідніх повилітали вікна і шибки.

«В результаті ударів врятовано троє людей, на жаль, двоє загинуло», - повідомили рятувальники.

Надзвичайники проводили пошуково-рятувальні роботи на місцях ударів та діставали з-під завалів постраждалих.

Додамл, що вночі ворог також атакував Херсонщину. На жаль, є поранені.

«Через нічні російські обстріли Херсона постраждали мирні люди. Близько 2:00 армія рф вкотре вдарила по житлових кварталах міста», - повідомили в Херсонській ОДА.

На даний момент відомо, що двоє чоловіків, 48 та 44 роки, отримали важкі поранення, у 85-річної жінки – травми середнього ступеня тяжкості.

Усіх шпиталізували до лікарень.

Також нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти вдарили по Одесі.

Ціллю російської нічної атаки було середмістя.

Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" відзначила, що через це ракети доводилося збивати над житловими кварталами.

"Ціллю було безпосередньо середмістя Одеси. Ракети доводилося збивати просто над містом, над житловими кварталами. А це означає, що саме туди ворог і спрямовував їх", - повідомила Наталія Гуменюк.

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