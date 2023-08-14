Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Львовщины, несчастье случилось на одной из улиц Львова.

«Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 530D, 36-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов – 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку, все – жители Львовской области», - рассказали полицейские происшествия ДТП.

ДТП во Львове

Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство, водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 44-летний житель города Буск, не справился с управлением – транспортное средство выехало на обочину и перевернулось.
В результате ДТП водитель «Гольфа» и четверо его пассажиров – двое мужчин в возрасте 34 и 50 лет и две женщины в возрасте 39 и 41 год, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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