Серьезное ДТП произошло во Львове, где водитель автомобиля BMW 530D совершил наезд на пешеходов.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Львовщины, несчастье случилось на одной из улиц Львова.

«Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля BMW 530D, 36-летний львовянин, совершил наезд на трех пешеходов – 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку, все – жители Львовской области», - рассказали полицейские происшествия ДТП.

Пешеходы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Открыто уголовное производство, водителю грозит до трех лет ограничение свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», 44-летний житель города Буск, не справился с управлением – транспортное средство выехало на обочину и перевернулось.

В результате ДТП водитель «Гольфа» и четверо его пассажиров – двое мужчин в возрасте 34 и 50 лет и две женщины в возрасте 39 и 41 год, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

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