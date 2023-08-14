Российские захватчики сильно переоценили собственные силы и при этом недооценили возможности ВСУ.

Такое мнение высказал украинский журналист, политолога и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, анализируя ситуацию на поле боя.

По его словам, на Купянском направлении враг задействовал все силы и пытается наступать.

«Ослабить Восточное, то есть Бахмут, Авдеевку и Марьинку? Нам только дай и через неделю будет небольшой парад ЗСУ в Донецке.

Ослабить левый берег Днепра на Херсонщине? Там у них и так все печально и перерезать сухопутный коридор на Крым там даже проще будет. Перед прыжком этот хромой российский мангуст не рассчитал силы. Переоценил свои и очень сильно недооценил наши», - подчеркнул Сазонов.

Тем временем на Юге ЗСУ продолжают продвигаться вперед. На Запорожском участке по направлениям Мелитополь и Бердянск.

Оккупанты, по словам Сазонова, перебрасывают туда резервы со второй линии обороны и бронетехнику – со всех направлений.

«Потому что в способность собственного ПВО защитить Крымский мост Генштаб РФ явно не верит. И их очень напрягает вариант, при котором ЗСУ перережут сухопутный коридор на Крым. Даже если не перережут полностью, но возьмут под огневой контроль – очень неприятно. На Херсонщине и в Крыму большая группировка российских войск», - напоминает Сазонов.

Добавим, в Минобороны Украины заявили, что эпицентром боевых действий остается восток. Ни на один сантиметр враг там не продвинулся. Но это действительно очень тяжелые бои. Наши Вооруженные силы применяют там все свои умения для того, чтобы останавливать врага

Также сообщается, что враг активизировался на Купянском и Лиманском направлении. Врагу важно отвлекать наши силы по другим направлениям и действительно усложнять ситуацию таким образом, чтобы мы не могли концентрировать силы для наступления на Бахмутском направлении.

Также сообщается, что ВСУ имеют определенные успехи у Урожайного и Старомайорского, продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Украинские защитники также успешно выполнили задание на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако в Минобороны пока не могут раскрыть детали.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о новой серьезной угрозе.

Также сообщалось, сколько ракет и дронов удалось сбить защитникам неба над Украиной минувшей ночью, и последствиях страшной атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, какой город может стать "вторым Бахмутом".