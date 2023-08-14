Российские захватчики вовсе не отказались от реализации поэтапного плана выхода на ближние подступы к Купянску, по крайней мере, к Купянску-Узловому.

Об этом предупреждает координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Об этом, по словам Машовца, свидетельствует постепенное наращивание сил противника на этом направлении.

«Прибытие 272-й мсп и подготовка к перемещению 30-й омсбр после "доукомплектования" именно на это направление выглядят в этом отношении, ну очень красноречиво.Также, очевидно, что мое допущение о том, что противник будет в этом смысле действовать двумя основными оперативно-тактическими группировками, похоже, тоже оправдывается», - отметил Машовец.

Кроме этого, аналитик призывает учитывать, что российские оккупанты на этом направлении не ввели пока в бой свои главные силы - 2-ю мсд, 4-ю и 47-ю тд. Таким образом можно констатировать, что "пробуют наступать только отдельные части и подразделения обеих "ударных" группировок.

«С украинской стороны здесь развернут также целый ряд достаточно опытных и закаленных частей и соединений. Противника здесь не ждет «неспешная прогулка с приятным сюрпризом в конце». Скорее, наоборот...», - заверил Машовец.

Отметим, что российские оккупанты продолжают терроризировать мирное население Купянского района.

В с. Кучеривка Купянского района в результате вражеских обстрелов получил ранение 51-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.

В с. Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов получила ранения и была госпитализирована 68-летняя женщина.

Помимо этого, под ударом оккупантов оказался и поселок Подолы Купянского района. Там ранения получили мужчина и женщина, врачи оказывают им помощь.

Последние новости Украины:

Увеличилось количество жертв подлого ракетного удара.

Также сообщалось, что враг снова атаковал Одесчину.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне устроят второй Бахмут.