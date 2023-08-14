Так, стало відомо про смерть рятувальника, який отримав тяжкі поранення під час повторного обстрілу, пише Politeka.net.

Ще однією жертвою окупантів став начальник9 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС у Донецькій області полковник служби цивільного захисту Віталій Кінц.

У ДСНС повідомили, що лікарі відчайдушно боролися за життя Віталія, але його серце зупинилося назавжди.

«Немає слів, щоб передати ними усю гіркоту втрати. Щирі співчуття рідним! Світла пам'ять Герою!», - йдеться у повідомленні.

Українці, приголомшені ще однією втратою, також висловлюють співчуття рідним і колегам рятувальника:

«Світла Вічна пам'ять Герою... співчуття...горе і сльози», «Світла пам'ять Герою...», «Земля пухом та вічна пам'ять. Покойся з миром, Віталій. Смерть забирає найкращих».

У лавах ДСНС Віталій Кінц був із 1996 року. За свої заслуги він мав чисельні державні нагороди. Віталій Кінц був родом із села Оринин Хмельницької області.

Прощання із полковником служби цивільного захисту відбудеться сьогодні, 14 серпня, у місті Дніпро.

Траурна церемонія розпочнеться о 10.30 у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі ім. Т.Г. Шевченка.

Таким чином кількість загиблих внаслідок ракетних ударів Росії по Покровську зросла до 10, понад 80 людей отримали поранення, серед них двоє дітей.

Нагадаємо, 7 серпня російські військові обстріляли місто ракетами "Іскандер". Влучили в готель та багатоповерхівки у центрі міста.

Під другий удар потрапили рятувальники, поліцейські та інші люди, які кинулися допомогати постраждалим після першого.

«Рятувальники кричали дуже сильно, напевно, гинули. Люди намагалися вистрибнути з 5 поверху», – розповідали очевидці трагедії в Покровську.

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Також повідомлялось, що ворог знов атакував Одещину.

Крім того, Politeka.net писала, що росіяни влаштують другий Бахмут.