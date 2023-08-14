В расположении оккупантов в лагере «Волна» в Мариупольском районе прогремели взрывы.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, счет погибших оккупантов идет "на десятки".

При этом захватчики сначала хотели умолчать «прилет».

«Юрьевка. Бавовна. Последствия. На сейчас. Попадание в лагерь окупантов в лагере "Волна". Дуплет. Ни один местный не пострадал, если не считать окна пострадавшими. Однако оккупантов счет на десятки уже», - сообщил Андрющенко.

По его словам, сначала россияне хотели замолчать случившееся, в итоге в Сети появились «обрезанные фото». На самом же деле "там братская могила".

«На Азовском побережье Донецкая область, пос. Юрьевка. В лагере Хвиля оккупанты устроили шикарную базу. Казармы на берегу моря. Мечта. Была. До сегодняшнего утра, когда туда прилетел гостинец от ЗСУ. Десятки погибших. Точно в цель», - прокомментировал «бавовну» в Юрьевке журналист, политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

Отметим, что в Юрьевку "прилетает" уже не впервые. Так, в мае текущего года в результате удара база ВС РФ буквально превратилась в руины.

Тем временем в ГУРе предупреждают украинцев о массированном ракетном ударе по Украине.

Так, враг может осуществить массированный ракетный удар по Украине в День Независимости или день раньше или позже.

"Собственно, я не думаю, что это может удивить кого-то из украинцев. В этой ситуации рекомендации остаются те же, которые действуют все время полномасштабной войны: слышишь тревогу — иди к укрытию", — подчеркнул представитель ГУР Вадим Скибицкий.

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Кроме того, Politeka.net писала, что россияне устроят второй Бахмут.

Напомним также о серьезном ЧП на железной дороге.