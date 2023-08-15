ВСУ готовят специальне прорывы на южном фронте, чтобы продвинуться вперед. Поскольку линии обороны оккупантов лучше "ломать" в одной точке, не растягивая силы по всей линии столкновений. Об этом высказался полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан.

«То, что мы прогрызаем сейчас, это основные линии обороны – вот те основные, которые надо рассечь в одной точке. Не надо грызть все 300 километров Запорожского фронта и уничтожать или снимать все карты минных полей, нет смысла. В одной точке идет разрезание, выход на основную линию, дальше выход на вспомогательную линию.

Вспомогательные остальные линии обороны гарнизонного точечного типа, их будет тяжело проходить, но это не так напряжно, как первую преодолевать полями и без авиации. Наши войска уже сейчас проходят первую линию в районе того же Работино, выходит на вторую вспомогательную и расширяют плацдарм, чтобы идти вдоль российских окопов» - делится эксперт.

По его словам, мы не будем скрывать и продавливать все, именно вот таким разрезающим ударом и дальше будет выход на оперативный простор. У ВСУ уже выбраны направления для такого прорыва.

На данный момент у ВСУ есть стратегическая инициатива на всех участках фронта. Украинская армия проводит активные наступательные операции на Юге, что привлекает внимание значительной группировки оккупантов на Луганском направлении.

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