Российские воска подтянули серьезные ресурсы на Купянское направление, чтобы отвлечь украинские силы контрнаступления на южном фронте. Ситуация там чрезвычайно сложная, однако, контролируемая.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, ситуация на этом направлении обострена, но, как говорят наши официальные комментаторы из Вооруженных сил Украины, контролируема.

"Мы знали, что противник будет сосредотачивать там серьезные ресурсы, готовились к этому. И именно поэтому сейчас наши ребята там ведут просто отчаянную борьбу имеющимися силами и средствами, пытаясь сдерживать продвижение противника. Подчеркиваю, имеющимися силами и средствами, потому что для противника вместе с достижение ну достаточно ограниченных тактических целей, в частности выхода в район Купянска, есть еще одна цель, а именно заставить нас переводить значительные резервы наших войск, которые были подготовлены для атак на юге, именно на это направление, для того чтобы предотвратить продвижение противника", - говорит Сергей Грабский.

По словам эксперта, сейчас ВСУ действуют определенным комплектом войск для того, чтобы сорвать эти планы противника, а именно и удержать оборону, и не допустить ситуацию, при которой мы вынуждены будем перебрасывать дополнительные силы и средства на это направление, что для нас есть критически важным на сегодняшний день.

"Поэтому бои там несут очень такой напряженный характер, они идут в очень интенсивной манере, и наши войска сдерживают продвижение противника. Хотя объективности ради, ну имея такое колоссальное, просто чрезвычайное превосходство противника над нашими силами и средствами, в частности на Сватовском направлении, наши пытаются продвигаться вперед", - говорит Сергей Грабский.

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