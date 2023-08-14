В середине недели оккупанты перенесли все свои усилия на Купянск. Начались активные обстрелы и попытки продвинуть оккупационные войска. Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, комментируя ситуацию на фронте за последние сутки.

«Наши войска заблокировали оккупантов на Купянском направлении и сейчас они проводят перегруппировку. У нас есть предположение, что они, скорее всего, могут начать переброску войск между оперативными направлениями. Нам стоит ожидать и готовиться к тому, что будут еще на Купянском направлении попытки прорывов, хотя на данный момент движения нет» - делится эксперт.

Также известно, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синковки и Ивановки Харьковской области. Нанес авиаудары по нескольким населенным пунктам. Несмотря на то, что оккупанты стянули несколько десятков тысяч на Луганское направление, попытки пробиться вперед остались заблокированы.

Также эксперт отметил, ВСУ воспользовались тактикой оккупантов против них самих на одном из самых сложных участков. Враг, к сожалению, учится использовать силы против нас. Но и мы тоже, сейчас ВСУ применяют против противника их оружие – активное минирование местности перед позициями.

Вражеская техника рвется на наших минных полях еще похлеще, чем мы им удары наносим. Они не ожидали, что мы проведем такое мощное минирование меж позиционного пространства вдоль всей линии фронта.

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