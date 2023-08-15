Оккупанты уходят из региона, так как очень сильно зависят от количества боеприпасов.

Россияне избрали простую тактику для продвижения, но оказались в собственной ловушке из-за риска окружения. Об этом высказался полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан во время последнего эфира.

«Они почему-то боятся, боятся и практически нигде не воюют, где есть риск окружения. Нигде в котлах, нигде в окружении и даже в полуокружениях россияне не воюют, они сразу уходят. Как только мы доходим к линии обороны их и пересекаем или берем под оперативный контроль линии поставки боеприпасов, они тут же начинают уходить из этого региона, так как очень сильно зависят от количества боеприпасов.

Они их постоянно перерасходуют, то есть используют количество очень большое, так как с качеством у них проблемы. И вот если этого количества нет, российские войска уходят. Почему они ушли из Изюмского котла? Они ушли из правого берега Днепра по той же самой причине» - делится эксперт.

Он предполагает, когда ВСУ пройдут основные линии обороны россиян, чем в данній момент занимаются и уже имеют определенные успехи, эти действия вынудят оккупантов уходить с Запорожского направления до полного окружения.

Также эксперт сообщал, ВСУ готовят специальне прорывы на южном фронте, чтобы продвинуться вперед. Поскольку линии обороны оккупантов лучше "ломать" в одной точке, не растягивая силы по всей линии столкновений.

"Не надо грызть все 300 километров Запорожского фронта и уничтожать или снимать все карты минных полей, нет смысла. В одной точке идет разрезание, выход на основную линию, дальше выход на вспомогательную линию".

Последние новости Украины:

Напомним, новое серьезное ЧП произошло на ЗАЭС.

Также сообщалось, что огромную авиабомбу россияне сбросили ночью на украинский город.

Кроме того, Politeka.net писала, что контратаки россиян на Бердянском направлении пошли не по плану.