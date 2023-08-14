Российской армии приходится тратить уже стратегические резервы на Бахмутском и Луганском направлении. А ВСУ отрезают пути снабжения оккупантов и выдавливают их, чтобы занять высоты вокруг.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, россияне перебрасывают уже стратегические резервы, начинают тратить их на Бахмутском направлении и на Луганском направлении.

"Под Бахмут сейчас переброшены уже воздушно-десантные части, ведутся бои, они пытаются удержаться на окраинах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки. И опять же, пытаются удержать движение наших войск на расширение плацдармов между этими сёлами/посёлками. Мы выходим на высоты между Бахмутом и Клещеевкой, между Клещеевкой и Андреевкой, между Андреевкой и Курдюмовкой, то есть выходим на высоты. Вот они пытаются Всеми силами средствами удержать это движение", - говорит Свитан.

Как отмечает эксперт, оккупанты прекрасно понимают, что если еще несколько километров мы пройдем в сторону Бахмута на восток, то им придется оставить как минимум два посёлка полностью – и Клещеевку, и Андреевку.

"А дальше уже бои развернутся за Курдюмовку, дальше вообще направление движения на Горловку, юг Бахмута окажется полностью отрезанным. Южный Бахмут оказывается полностью отрезанным от линии снабжения нашей артиллерией, которая будет будет работать по движущимся российским частям. Ну опять же, там положительная динамика, мы выдерживаем эти атаки российские, а дальше на контратаках улучшаем свое положение. Потому движение в районе Бахмута тоже с положительной динамикой в сторону украинских войск", - рассказал эксперт.

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