Военный эксперт рассказал о стратегической задаче для Вооруженных сил Украины, к которой они уверено идут.

Главное стратегическое задание для украинских войск – это обрушить южный плацдарм и выйти на северное Поазовье. Сейчас есть все предпосылки, что скоро это произойдет.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, как это будет происходить и какие локации выберут украинские войска должно оставаться в информационной тишине, так как враг следит за любой подобной ситуацией и анализами фронтов.

"Почему именно Южный плацдарм. Я имею некоторый оптимизм, потому что они очень сильно укрепляют Перекопский перешеек. Если бы они не понимали или наоборот понимали, что могут удержать Южный плацдарм, они бы этого не делали. В стратегическом смысле все движется по нашим лекалам и самым главным признаком того, что мы истощаем противника, есть просто невероятно серьезные показатели по уничтожению артиллерии", - говорит Петр Черник.

Эксперт напомнил, что в мае ВСУ уничтожили 550 артустановок, в июне – 688, в июле – 677. По словам Черник, в августе такие же будут показатели по уничтожении вражеской артиллерии. Для сравнения, ранее ВСУ уничтожали в месяц около 200 артиллерийских установок противника.

"Мы видим с мая месяца существенный перелом. Понимая, что война на 95% артиллерийская, мы подняли коэффициент уничтожения в три раза. А возобновлять и ставить в строй старые установки они могут со скоростью 200-250 установок в месяц. Итак, рано или поздно, мы дойдем до точки надлома, это и будет потенциальным обвалом фронта", - говорит эксперт.

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