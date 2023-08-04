Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун рассказал, ждать ли ВСУ в этом году в Крыму

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал возможность зайти в Крым в этом году. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

"Все зависит от нашего контрнаступления. Если контрнаступление на юге сможет до середины осени выйти на берег Азовского моря, мы сможем на самом деле увидеть свет в конце тоннеля. Тогда мы реализуем нашу задумку и уничтожим все возможности для России", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Россия хотела получить после захвата Крыма три вещи: сухопутный коридор, воду и электрику. С водой и электрикой ничего не вышло у них, а сухопутный коридор сейчас стоит под большим вопросом.

"Когда будет окончательно решен вопрос по выходу на берег Азовского моря, тогда Крым останется как чемодан без ручки. Они его удержать просто в таком состоянии в ближайшие годы просто не смогут, у них нет денег удерживать этот конгломерат с той кучей военных, которую они туда нагнали", - добавил специалист.

Эксперт также рассказал, что также оккупанты туда свезли кучу гражданских со всей страны, которых нужно удерживать. И если коренные Крымчане, которые живут по селах, имеют теоретическую возможность себя прогодовать, то для приезжих после 14-го года это будет сложно, ведь их могут обеспечить продовольствием только через Крымский мост.

Последние новости Украины:

Напомним, Россия пытается отвлечь внимание на фронте, известен план

Также Politeka писала, что у ВСУ появились украинские ракеты, Залужный предупредил

А еще Politeka сообщала, что Крым станет ловушкой для россиян, названа причина