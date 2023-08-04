Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун прокомментировал возможность зайти в Крым в этом году. Об этом специалист поделился в интервью на канале "Сейчас".

Контрнаступление, ВСУ

"Все зависит от нашего контрнаступления. Если контрнаступление на юге сможет до середины осени выйти на берег Азовского моря, мы сможем на самом деле увидеть свет в конце тоннеля. Тогда мы реализуем нашу задумку и уничтожим все возможности для России", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Россия хотела получить после захвата Крыма три вещи: сухопутный коридор, воду и электрику. С водой и электрикой ничего не вышло у них, а сухопутный коридор сейчас стоит под большим вопросом.

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"Когда будет окончательно решен вопрос по выходу на берег Азовского моря, тогда Крым останется как чемодан без ручки. Они его удержать просто в таком состоянии в ближайшие годы просто не смогут, у них нет денег удерживать этот конгломерат с той кучей военных, которую они туда нагнали", - добавил специалист.

ВСУ, контрнаступление

Эксперт также рассказал, что также оккупанты туда свезли кучу гражданских со всей страны, которых нужно удерживать. И если коренные Крымчане, которые живут по селах, имеют теоретическую возможность себя прогодовать, то для приезжих после 14-го года это будет сложно, ведь их могут обеспечить продовольствием только через Крымский мост.

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