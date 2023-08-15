В последнее время оживились слухи о том, что РФ якобы планирует захватить Харьков, однако, здесь не все так однозначно.

В прошлом году РФ включила в свою конституцию закон о входе четырех оккупированных ею территорий Украины в свой состав. И хотя захвачены они были не полностью, а местами и отбиты нашими ВСУ, именно эти четыре области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую – РФ хочет завоевать. О Харьковской области здесь речь не идет.

Об этом в эфире "Сейчас" рассказал политолог и военный эксперт Дмитрий Снигирев.

По его словам, Путин претендует те территории, которые включены в состав Российской Федерации. Об этом говорил сам российский диктатор и его прихвостни, типа Пескова.

"Харьковская область не включена в состав Российской Федерации, потому, когда говорят о возможном наступление на Харьков, у меня лично это вызывает большие вопросы. Не укладывается это в политические планы российского диктатора", - говорит политолог.

Как считает Дмитрий Снигирев, Россия не будет пытаться захватить еще и Харьков, ведь тогда они фактически оборвут себе поле для дипломатического маневра.

"Все усилия мирового сообщества направлены на поиск так называемых мирных компромиссов или переговоров, условий для переговоров. Соответственно если диктатор говорит о том, что мы претендуем только на четыре области, а это Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская, а Харьковская туда не входит. Планы Российской Федерации о наступлении на Харьков фактически, скажем так, лишают РФ возможности даже теоретически вести так называемые мирные переговоры", - считает эксперт.

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