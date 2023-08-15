Однако, Северная Корея, которая уже давно под мировыми санкциями, она очень зависит от своего главного стратегического партнера Китая. Впрочем, Кремль просит оружие и в Китае тоже.

Об этом в эфире "24 канала" рассказал политолог и военный Кирилл Сазонов.

По его словам, коррупция и воровство в России привели к тому, что "вторая армия мира" оказалась без оружия и личного состава.

"Как оказалось в России коррупция и воровство настолько распространены, что "вторая армия мира", как говорили, не в состоянии обеспечить себя, ни снарядами, ни техникой, ни личным составом. Поэтому они ищут оружие в Северной Корее и в Китае, а личный состав вербуют откуда только могут, уже из Афганистана, из Африки кого-то хотят, северокорейских каких-то военных приобщить наемников. Ну то есть, это свидетельствует об их слабости в перспективе", - говорит Кирилл Сазонов.

По словам политолога, реакция мира будет очень слабой, если Северная Корея будет поставлять вооружение в Россию, потому что это страна, которая и так живет под санкциями, они уже к ним привыкли.

"Мир слабо влияет на северную Корею, там санкции довольно давно, и они к этому привыкли. Повлиять на решение правительства и именно лидера Северной Кореи может только одна страна – это Китай, от которого они зависят", - говорит Сазонов.

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