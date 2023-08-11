Си Цзиньпин может жестко надавить на Путина из-за срыва зерновой сделки, которая повлекла за собой угрозу для китайских нефтяных компаний.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал экономический эксперт Михаил Крутихин.

По его словам, все началось со срыва зерновой сделки, которая привела к обострению ситуации в Черном море и увеличению рисков атак на российские корабли и порты, в частности в Новороссийске. Дело в том, что в Новороссийске, где недавно был атакован десантный корабль РФ, находится Каспийский трубопроводный консорциум.

Как отмечает эксперт, министр энергетики Казахстана заявил, что в случае повреждения нефтяного терминала Каспийского трубопроводного консорциума, ущерб будет нанесен не только казахстанской экономике, но и крупным нефтяным потребителям.

"И там же есть нефть еще и китайская, потому что китайские нефтяные компании очень большую роль играют в нефтяной отрасли Казахстана. И если вдруг они не смогут нефть, которую они там добывают, экспортировать по этому своему главному маршруту, то они естественно смолятся и потребует у своего руководства чтобы то каким-то образом нажал. И не на Украину. Нет смысла нажимать на Украину, потому что она жертва агрессии. Нужно, чтобы Китай нажал на агрессора, чтобы тот не создавал невыносимую обстановку в Черном море, и не мешал судоходству для вывоза китайской, уже не просто там казахстанской или российской, а китайской нефти из Новороссийска", - объяснил Михаил Крутихин.

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