Как сообщили в Минобороны рф, учебный самолет Л-39 учебного авиационного полка потерпел крушение 14 августа в Краснодарском крае.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета во время захода на посадку. Крушение произошло в черте аэродрома.

По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Разрушений и пострадавших на земле нет. Причина ЧП устанавливается.

Напомним, 12 августа самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области рф, которая граничит с Польшей и Литвой. ЧП произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

Как сообщили в минобороны рф, полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. Истребитель упал в безлюдной местности, поэтому на земле никто не пострадал. По предварительным данным, причиной катастрофы стала "техническая неисправность".

Ранее также сообщалось об авиакатастрофе во время авиашоу в США. Истребитель рухнул в штате Мичиган в районе жилых домов. Местные СМИ уточняют, что МиГ-23 разбился на парковке жилого комплекса в городе Бельвилл.

Чудом обошлось без жертв и пострадавших на земле. Более того, пилот и второй член экипажа также выжили – они успели катапультироваться. В результате катастрофы повреждено только несколько автомобилей на парковке.

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