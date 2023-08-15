Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец, анализируя ситуацию на этом участке фронта.

По словам Машовца, свой тактический "клин", который они вбили в оборону противника между Работино и Вербовое, передовые подразделения ВСУ сумели расширить уже до 5 км по фронту и продолжают продвигаться с северо-западной стороны уже на "траверс" Вербового.

«В результате чего "добровольческий" батальон БАРС-14 "Сармат" противника оказался почти прижатым к первым позициям главного рубежа обороны противника», - сообщил Машовец.

Тем временем, подразделения мотострелкового полка территориальных войск оккупантов и правофланговые подразделения его 291-го мсп, сейчас пытаются не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ через Работино.

Машовец уточняет, что в самом селе сейчас продолжаются ближние бои, и территория этого населенного пункта формально относится к спорной ("серой") зоне.

«Но, если попытаться оценить ситуацию трезво и немного шире, то положение противника особенно удобным не назовешь», - отмечает Машовец.

Так, украинские войска уже, по сути, обошли Работино с востока. Более того, высоты, расположенные северо-восточнее села, которые они контролируют, делают все попытки противника его удержать практически бесполезными.

«Но, похоже, противник придерживается иного мнения. По крайней мере, он начал эшелонировать свои боевые порядки по дирекции Работино – Новопрокоповка», - сообщил военный эксперт.

В самом Вербовом противник готовится к обороне: с западного, северо-западного, северного направлений первую линию главного рубежа обороны уже заняли – батальоны БАРС-1, БАРС-11, подразделения 1429-го мсп ТРВ. А в самом селе, по некоторым данным, обустраивает позиции 417-й отдельный разведывательный батальон.

«Но, как по мне, вопрос с с.Работино в течение этой и, может, на следующей неделе может быть решен. По крайней мере, у меня есть определенная информация, которая говорит именно за это», - заключил Машовец.

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