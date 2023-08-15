Як повідомляє прокуратура Донецької області, російська армія продовжує атакувати цивільне населення та інфраструктуру на Донеччині.

Пізно ввечері 14 серпня, о 23:23, збройні сили рф здійснили ракетний обстріл Краматорська.

За попередніми даними, окупанти атакували місто з зенітно-ракетного комплексу С-300.

«Снаряди окупантів поцілили по складських приміщеннях, де зберігались продукти харчування. На площі 2400 кв. м виникла пожежа. Внаслідок обстрілу під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники. Стан іншого чоловіка наразі невідомий», - повідомили в прокуратурі.

Крім того, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства.

Нагадаємо, росіяни нанесли по Україні новий масований ракетний удар.

Близько 4.00 год 15 серпня 2023 року російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, «Калібр».

«Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях», - повідомляли захисники неба над Україною.

На Волині внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені.



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