Стало известно о смерти еще одного полицейского, пишет Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины.
"Сегодня утром ушел из жизни инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №4 Пологовского РПП ГУНП в Запорожской области Алексей Лемешко", - говорится в сообщении.
Алексей Лемешко получил тяжелые ранения в результате обстрела российской армией 12 августа города Орехов.
«Три дня подряд врачи без устали боролись за его жизнь. Сегодня на рассвете его сердце перестало биться», - рассказали коллеги погибшего правоохранителя.
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26-летний Алексей был родом из Орехова. У него остались мать и старший брат.
«Не хватает слов, чтобы передать боль утраты. Выражаем искренние соболезнования родным Алексея. Светлая память Герою!», - говорят коллеги погибшего
Напомним, в тот трагический день, 12 августа, в результате обстрела российской армией города Орехов на месте происшествия погиб капитан полиции Иван Ищенко.
Еще 12 человек получили ранения. Среди них четверо сотрудников полиции, двое из которых находились в тяжелом состоянии.
Россияне ударили по Орехову управляемой авиабомбой.
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