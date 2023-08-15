Российская сторона использует разнообразные методы для обеспечения защиты Крымского моста. О том, почему освобождение Крыма должно предшествовать освобождению Донбасса, в своем анализе ситуации поделился военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины и опытный летчик-инструктор Роман Свитан.

Раннее освобождение Крыма не повлечет политических изменений ни в Кремле, ни в обществе россии. Примерами являются ситуации с деоккупацией Харьковщины и Херсона, которые не оказали влияния на отношение россиян к власти.

Необходимость деоккупации Крыма обусловлена военными соображениями.

"Сейчас нельзя допустить наличие российских военных формирований в тылу Украины, ведь в противном случае российские войска из Крыма могут повторить тактику, использованную ими в прошлом году, и проникнуть в тыл Украины из Крыма до Херсонщины" - поделился эксперт, рассказывая о том, почему Донбасс не в приоритете освобождения территорий.

По мнению эксперта, безопаснее сначала перерезать Крымское направление и уже далее работать с Донбассом.

Также эксперт сообщал, россияне избрали простую тактику для продвижения, но оказались в собственной ловушке из-за риска окружения.

"Они почему-то боятся, боятся и практически нигде не воюют, где есть риск окружения. Нигде в котлах, нигде в окружении и даже в полуокружениях россияне не воюют, они сразу уходят. Как только мы доходим к линии обороны их и пересекаем или берем под оперативный контроль линии поставки боеприпасов, они тут же начинают уходить из этого региона".

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