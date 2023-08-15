Одной из причин, которая тормозит продвижение украинских войск является заминированная территория. Причем оккупанты придумали хитрую схему минирования, которая представляет большую угрозу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, минирование – это одна из проблем, однако, есть более важные – отсутствие авиации, дальних средств поражения и достаточного количества артиллерийских снарядов.

"Если была бы авиация достаточном количестве, то есть механизмы с помощью авиационных средств поражения, чтобы разминировать проходы в полях перед движущимся войсками. И тогда не надо было бы возиться с каждым квадратным метром. Там действительно бывает на квадратный метре, допустим, пирамида из трех противотанковых мин, одна на одну наложена. Это специально для усиления эффекта такого взрыва. Еще сверху прошлифовали минами особенно дистанционного минирования противопехотными. То есть действительно бывает такое, что на квадратном метре и до 5 мин расположены", - рассказал эксперт о хитрой схеме оккупантов по заминированию территорий.

Как отмечает Роман Свитан, если бы нам дали авиацию, то с ее помощью можно было бы намного быстрее разминировать проходы для украинских войск. И это занимало бы 2-3 недели, а не месяцы, как это происходит сейчас. Соответственно, контрнаступление ВСУ продвигалось бы быстрее.

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